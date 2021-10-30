برايتون ينتفض على ليفربول.. وكريستال بالاس يصعق مانشستر سيتي

شفق نيوز/ انتفض برايتون آند هوف ألبيون بعد التأخر بهدفين، وتعادل 2-2 مع ليفربول في المرحلة العاشرة من البريميرليغ، ليفسد على صاحب الأرض استكمال أسبوع مذهل يوم السبت.

وبعد الفوز 5-صفر على مانشستر يونايتد، لأحد الماضي، والتفوق 2-صفر على بريستون نورث إند في كأس الرابطة، بدا أن ليفربول سيخرج بانتصار جديد بعد التقدم بهدفي جوردان هندرسون وساديو ماني في البداية.

وسجل هندرسون الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من حافة المنطقة بعد تمريرة محمد صلاح، وأضاف ماني هدفا بضربة رأس بعدكرة عرضية من البديل أليكس أوكسليد-تشامبرلين.

لكن برايتون قلص الفارق عندما سجل الزامبي إينوك مويبو هدفه الأول في الدوري الممتاز بمحاولة عالية سقطت خلف أليسون بيكر في الدقيقة 41.

وسيطر برايتون على المباراة بعد الاستراحة وتعادل في الدقيقة 65 عن طريق لياندرو تروسارد بعدما اخترق منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية.

وألغى الحكم ثلاثة أهداف عقب التأكد من حكم الفيديو المساعد، بواقع هدف لساديو ماني بسبب لمسة يد وهدف لصلاح بسبب التسلل، وهدف لتروسارد من برايتون بسبب التسلل أيضا.

وفي مباراة ثانية، فاز تشيلسي على نظيره نيوكاسل يونايتد (3-0).

وسجل ثلاثية ”البلوز“ رييس جاميس (هدفين)، وجورجينهو من ضربة جزاء، في الدقائق 65 و77 و81.

ووصل رصيد تشيلسي إلى النقطة 25 في صدارة ترتيب البريميرليغ، وتوقف رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة في المركز الـ19.

واقتنص كريستال بالاس انتصارا مهما على مانشستر سيتي، بنتيجة (2-0).

وسجل هدفي كريستال بالاس، زاها في الدقيقة 6، وكالاغر في الدقيقة 88.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 20 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يرفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، تألق آرون رامسديل حارس آرسنال، وساهم بوضوح في الفوز 2-صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحافظ فريق المدرب ميكل أرتيتا على سجله الخالي من الهزيمة في تسع مباريات متتالية في كل المسابقات، وواصل صحوته بعد بدايته السيئة للموسم وتقدم إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وفي ملعب كينغ باور بدأ آرسنال بقوة وتقدم بهدفين خلال أول 18 دقيقة من خلال المدافع البرازيلي غابرييل ماغالايس وإميل سميث-رو.

ورفض ليستر الاستسلام بعد بدايته غير الموفقة وسنحت له عدة فرص لتقليص الفارق والعودة قبل نهاية النصف الأول من المباراة لكن رامسديل تصدي بنجاح لكل المحاولات وخاصة إنقاذه وبصورة رائعة لركلة حرة من جيمس ماديسون مباشرة قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني استمرت محاولات ليستر القوية لكن رامسديل كان لها بالمرصاد في كل مرة ليساهم بقوة في انتصار فريقه.

وهذا الفوز السابع لآرسنال في تسع مباريات بلا هزيمة في كل المسابقات، ليصل إلى 17 نقطة في الدوري ويتقدم بثلاث نقاط على ليستر الذي تراجع للمركز العاشر.

وأنقذ رامسديل 24 من 28 محاولة على مرماه وبنسبة 85.7%، ولا يتفوق عليه سوى إدوار مندي حارس تشيلسي الذي يملك نسبة 89.7%.