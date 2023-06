إبراهيموفيتش يعتزل كرة القدم في مشهد مؤثر

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان المخضرم، اعتزاله كرة القدم اليوم الأحد عن 41 عاماً.

واتفق النجم السويدي مع ميلان على الفراق بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يقرر تعليق حذائه.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت إبرا بالانتقال إلى مونزا الإيطالي، بداية من الموسم المقبل، لكن نجم برشلونة ويوفنتوس السابق فاجأ الجميع بقراره.

وحرص ميلان على تكريم إبراهيموفيتش، عقب نهاية مباراة الروسونيري وهيلاس فيرونا بفوز الأول (3-1)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة ال38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

وأقام لاعبو ميلان ممرا شرفيا لزلاتان، لحظة خروجه من النفق المؤدي لغرف الملابس، بينما صافح السويدي جميع عناصر الفريق والجهاز الفني، قبل أن يتبادل التحية مع مديري النادي.

وكان إبراهيموفيتش قد دخل أرض الملعب رفقة زوجته وأبنائه، وسط احتفاء كبير من جانب مشجعي الروسونيري.

Zlatan Ibrahimović:"The time has arrived to say goodbye".We will miss you, forever and 𝐀𝐋𝐖𝐀𝐈𝐙❤️🖤Good luck in retirement 👏 pic.twitter.com/vF0w3kCKU9