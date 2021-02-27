سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

برازيلي يوقع للطلبة وايفواري مع نفط ميسان

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-27T15:43:32+0000
برازيلي يوقع للطلبة وايفواري مع نفط ميسان

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الطلبة، يوم السبت، عن تعاقدها مع مدافع الديوانية البرازيلي ويسلي بيريرا لتمثيل فريقه الكروي لغاية نهاية الموسم الجاري.

وقال حسن احمد مدرب الطلبة لوكالة شفق نيوز؛ انه متفائل بلاعبيه الجدد الذين انضموا للفريق لاسيما الوافد البرازيلي الجديد ويسلي.

واضاف انه سيكون اضافة جيدة للفريق الى جانب زملائه من اللاعبين.

ويلاقي الطلبة فريق الصناعات الكهربائية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

وفي سياق التعاقدات؛ انضم المحترف الإيفواري الكسندر يولي، لتشكيلة فريق نادي نفط ميسان.

ويلعب يولي بمركز الدفاع قادما من نادي سيوي سبورت الإيفواري.

ويواجه نفط الوسط فريق النجف يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لدوري الكرة الممتاز.

related

تعرّف على الانتقالات الشتوية للأندية العراقية في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-06 14:35:53
تعرّف على الانتقالات الشتوية للأندية العراقية في دوري الكرة الممتاز

الدوري العراقي الممتاز.. مغربي وسنغالي يلتحقان بصفوف القاسم

Date: 2021-02-11 10:29:08
الدوري العراقي الممتاز.. مغربي وسنغالي يلتحقان بصفوف القاسم

الطلبة يوقع مع ثلاثة لاعبين ويسعى لضم محترفين نيجيريين لصفوفه

Date: 2021-02-07 12:09:00
الطلبة يوقع مع ثلاثة لاعبين ويسعى لضم محترفين نيجيريين لصفوفه

نفط الوسط يضم محترفاً أردنيا وآخر من الزوراء

Date: 2021-02-11 15:58:58
نفط الوسط يضم محترفاً أردنيا وآخر من الزوراء

ثلاثة أندية تضم لاعبين جدد لفرقها الكروية في الانتقالات الشتوية

Date: 2021-02-12 12:31:38
ثلاثة أندية تضم لاعبين جدد لفرقها الكروية في الانتقالات الشتوية

العنكوشي يضم مهاجماً برازيلياً لصفوف نادي الديوانية

Date: 2021-02-02 15:30:23
العنكوشي يضم مهاجماً برازيلياً لصفوف نادي الديوانية

أربع مواجهات في انطلاق الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

Date: 2020-12-21 07:48:28
أربع مواجهات في انطلاق الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز

التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث

Date: 2020-12-09 14:26:33
التطبيعية تقرر منح أندية الدوري العراقي جزءا من حقوق البث