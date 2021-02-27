برازيلي يوقع للطلبة وايفواري مع نفط ميسان

شفق نيوز/ أعلنت ادارة نادي الطلبة، يوم السبت، عن تعاقدها مع مدافع الديوانية البرازيلي ويسلي بيريرا لتمثيل فريقه الكروي لغاية نهاية الموسم الجاري.

وقال حسن احمد مدرب الطلبة لوكالة شفق نيوز؛ انه متفائل بلاعبيه الجدد الذين انضموا للفريق لاسيما الوافد البرازيلي الجديد ويسلي.

واضاف انه سيكون اضافة جيدة للفريق الى جانب زملائه من اللاعبين.

ويلاقي الطلبة فريق الصناعات الكهربائية يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

وفي سياق التعاقدات؛ انضم المحترف الإيفواري الكسندر يولي، لتشكيلة فريق نادي نفط ميسان.

ويلعب يولي بمركز الدفاع قادما من نادي سيوي سبورت الإيفواري.

ويواجه نفط الوسط فريق النجف يوم الاحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لدوري الكرة الممتاز.