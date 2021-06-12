بذريعة التصاريح الأمنية.. هيئة الاعلام والاتصالات "تستهدف" الجمهور الرياضي العراقي

شفق نيوز/ أوقفت هيئة الاعلام والاتصالات، يوم السبت، منذ أيام عدة العشرات من شبكات البث الأرضي الرياضية والفنية والترفيهية في ديالى بسبب التصاريح الامنية.

وقال احد اصحاب ابراج البث الأرضي، فضّل عدم ذكر اسمه لدواع أمنية، لوكالة شفق نيوز، ان "هيئة الاعلام والاتصالات طلبت رسميا من الجهات الامنية المختصة إيقاف جميع شبكات البث الأرضي لقنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية بسبب عدم تجديد التصاريح الأمنية".

وبين ان "ايقاف بث الشبكات الأرضية لقنوات (beIN SPORTS) آثار سخطاً وغضباً جماهيرياً لتزامنها مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأوربية"، معتبرا ذلك "حملة ممنهجة ضد الجمهور الرياضي العراقي".

ونوه المصدر، بحسب مصادر رسمية، الى ان "ادارة (beIN SPORTS) القطرية تسعى لإلغاء بث الشبكات الارضية بسبب الخسائر التي تكبدتها وتسعى لاعادة نظام التشفير وارغام المتابعين على دفع اشتراكات سنوية تتجاوز 550 الف دينار، اذ تبلغ قيمة جهاز الاشتراك بمجموعة (beIN SPORTS) 400 الف دينار سنويا بالاضافة الى 150 الف دينار قيمة الاشتراك لمتابعة بطولتيّ يورو 2020 وكوبا امريكا خلال الصيف الحالي".

يشار الى ان هناك شبكات بث أرضي منتشرة في عدة محافظات عراقية، توفر للمشتركين فيها متابعة القنوات المشفرة الرياضية وغيرها مقابل أجور اشتراك شهري أو فصلي أقل كلفة من قيمة الاشتراك مع شبكات البث الفضائي.