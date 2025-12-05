بدء قرعة كأس العالم 2026 (بث مباشر)

شفق نيوز- واشنطن

بدأت مراسم حفل قرعة بطولة كأس العالم 2026، مساء اليوم الجمعة، والتي يحتضنها مركز "جون كينيدي للفنون" في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حفل مليء بالاحتفالات والاستعراضات والعروض.

وسيشهد حفل القرعة عرضاً ضخماً بين كرة القدم والفن، ويقدم فعاليات الحفل الضخم العارضة العالمية هايدي كلوم، إلى جانب الممثل الكوميدي الأميركي كيفن هارت.

وسيشارك مغني الأوبرا الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي، والمغنية الأميركية نيكول شيرزينجر، والمغني البريطاني روبي ويليامز في مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، بعروض فنية غنائية رائعة.

نظام قرعة كأس العالم 2026

وحسب التوزيع المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمستويات قبل سحب القرعة، سيضم الوعاء الأول منتخبات كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا والبرازيل والبرتغال وهولندا وبلجيكا وألمانيا، ويضم الوعاء الثاني منتخبات كرواتيا والمغرب وكولومبيا وأوروجواي وسويسرا واليابان والسنغال وإيران وكوريا الجنوبية والإكوادور والنمسا وأستراليا.

ويضم الوعاء الثالث منتخبات قطر والنرويج وبنما ومصر والجزائر وإسكتلندا وباراجواي وتونس وكوت ديفوار وأوزبكستان والسعودية وجنوب أفريقيا، فيما يضم الوعاء الرابع منتخبات الأردن والرأس الأخضر وغانا وكوراساو وهايتي ونيوزيلندا والمنتخبات الأربعة (أ، ب، ج، د) المتأهلة من الملحق الأوروبي، والمنتخبين الاثنين (أ، ب) المتأهلين من الملحق العالمي.

وسيحضر مراسم القرعة مدربو المنتخبات المتأهلة ومسؤولو الاتحادات الوطنية المشاركة، وممثلو المنتخبات التي لا تزال في السباق على بطاقات العبور المتبقية من خلال الملحقين العالمي والأوروبي.

وتعد القرعة الجارية استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من معنى كونها قرعة أول نسخة من المونديال ستقام بمشاركة 48 منتخباً علماً أن هناك ستة مقاعد للمنتخبات المشاركة لم يتم حسم أصحابها حتى الآن إذ سيتأهل منتخبان عبر الملحق العالمي وأربعة منتخبات عبر الملحق الأوروبي علماً أن مباريات الملحقين العالمي والأوروبي ستلعب في آذار/مارس 2026.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو، وسوف تقام المباريات عبر ملاعب منتشرة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.