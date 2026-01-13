بدء أعمال صيانة ملعب المدينة بعد موجة انتقادات بسبب تدهور أرضيته

شفق نيوز- بغداد

باشرت، يوم الثلاثاء، أعمال الصيانة في ملعب المدينة الدولي ببغداد، عقب الانتقادات الواسعة التي أطلقها متابعون ومختصون بسبب تدهور أرضية الملعب وتجمع المياه والوحل، الأمر الذي انعكس سلباً على الأداء الفني.

وكانت وكالة شفق نيوز قد كشفت أسباب تدهور أرضية الملعب، نقلاً عن فلاح منفي، المدير المفوض لشركة "جلوبال سبورت" المنشِئة للملعب، إذ أوضح أن "المشكلة تعود إلى رفع العشب الإيطالي والرمل الخاص، واستبدالهما بعشب منخفض الجودة وطين بدلاً من الرمل، فضلاً عن وجود خلل في منظومتي السقي والتصريف".

وبيّن منفي أن "وزارة الشباب والرياضة أصرت على تغيير أرضية الملعب بالكامل، رغم تحذيراته المتكررة من رفع الأرضية السابقة التي كانت تتكوّن من رمل خاص وعشب إيطالي معتمد دولياً ومقاوم للعوامل الجوية، مؤكداً أن تلك الأرضية كانت صالحة وقادرة على تصريف المياه بكفاءة عالية".

وعلى إثر ذلك، باشرت الكوادر الهندسية المختصة أعمال الصيانة في ملعب المدينة الدولي لمعالجة الخلل وضمان جاهزيته خلال الفترة المقبلة.

وكانت مباراة الطلبة والكهرباء، ضمن الجولة الـ11 من دوري نجوم العراق، قد ألغيت بعد تحول أرضية ملعب المدينة إلى ساحة موحلة نتيجة الأمطار الغزيرة وتجمع المياه، ما أثر بشكل مباشر على السلامة والمستوى الفني للمباراة، وأثار موجة انتقادات واسعة.