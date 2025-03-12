بدأت بضرب لاعب الحشد الشعبي.. عقوبات رياضية بعد "فوضى" بمباراة لكرة الصالات

شفق نيوز/ قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الأربعاء، معاقبة لاعبين من نادي أوروك لكرة الصالات بعد قيام أحدهما بضرب لاعب الحشد الشعبيّ متعمداً بالكوع على وجهه، فيما قام الآخر بالتلفظ بألفاظ مشينة على الحكام.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن لجنة الانضباط اجتمعت لمناقشة تقرير مشرف وحكم مباراة نادي الحشد الشعبي وأوروك ضمن الجولة 22 من المرحلة الثانية لمنافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات التي جرت على قاعة الحكيم في محافظة كربلاء بتاريخ 17 شباط/ فبراير الماضي.

وبحسب البيان فقد ذكر في التقرير أنه "في الدقيقة 33 قام لاعب نادي أوروك (حسن كريم) الذي يحمل الرقم 24 بضرب لاعب الحشد الشعبيّ (مرتضى عباس) متعمداً بالكوع على وجهه، فقام الحكم بإشهار الكارت الأحمر بوجهه وطرده من المباراة، وبعد خروجه من الملعب قام بتوجيه عبارات وألفاظ مشينة بحق الحكم".

وأضاف "كما قام لاعب نادي أوروك (صفاء حسين) الذي يحمل الرقم 13 والجالس على مسطبة الاحتياط بالتلفظ بألفاظ مشينة على الحكام، ما جعل حكم المباراة يطرده بالكارت الأحمر".

ولما تقدم قررت اللجنة - وفق البيان - معاقبة "حسن كريم" لاعب نادي أوروك بالإيقاف من اللعب لأربع مباريات مع غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي استناداً لأحكام المادة (7/ 7/ ثانياً /3 /أ /ب) من لائحة الصالات للمحترفين للموسم 2024-2025.

وكذلك معاقبة "صفاء حسين" لاعب نادي أوروك بالإيقاف من اللعب لمباراتين استناداً لأحكام المادة (7/ 7/ ثانياً /3 /أ) من اللائحة آنفة الذكر.

وأشار البيان إلى أن العقوبات في أعلاه تنفذ بعد تنفيذ العقوبة الفنيّة، منوّهاً إلى أن القرار صدر باتفاق الآراء قابلا للاستئناف.