بدءاً من 2025..  نظام جديد لكأس العالم للأندية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نظاما جديدا لبطولة كأس العالم للأندية والذي سيتم تطبيقه من عام 2025.

وقال "فيفا" في بيان، إن نسخة مونديال الأندية التي ستقام في 2025 ستكون بمشاركة 32 فريقا.

وحدد "فيفا" في بيانه عدد مقاعد القارات في البطولة بنسختها الجديدة والتي ستكون عبارة عن 12 مقعدا لأوروبا، و4 مقاعد لأفريقيا، و4 لآسيا، و4 مقاعد لقارة أمريكا الشمالية، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، ومقعد لأوقيانوسيا ومثله للبلد المستضيف.

ووفقا للبيان، تقام النسخة الأولى من البطولة في يونيو،حزيران 2025 بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي بالكامل.

كما أكد البيان الموافقة على استضافة السعودية منافسات كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من يونيو إلى يوليو/تموز 2025.

وكان المغرب هو آخر دولة فازت باستضافة بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي أقيمت في الفترة من 1 فبراير/شباط الجاري وحتى 11 من الشهر ذاته.

وتوج فريق ريال مدريد الإسباني، بالبطولة، بعد فوزه على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة (5-3).