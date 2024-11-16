بدءاً من الاثنين..  الجماهير العراقية تتوجه إلى مسقط لمؤازرة منتخبها الوطني

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن تنظيم رحلات جوية لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة ضد نظيره العماني يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد عضو اتحاد الكرة، غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، أن الرحلات ستنطلق يوم الاثنين المقبل عبر الخطوط الجوية العراقية، متوجهة إلى العاصمة العمانية مسقط.

وأضاف الزاملي، أن السفارة العراقية في مسقط تتواصل بشكل مستمر مع السلطات العمانية لضمان نجاح الرحلات ووصول الجمهور العراقي إلى ملعب السلطان قابوس.

وأوضح أن التقديم للرحلات يتم عبر موقع إلكتروني مخصص من قبل السفارة العمانية، حيث يتم استقبال نسخ جوازات السفر الخاصة بالجماهير العراقية بشكل محدود.

وأشار الزاملي إلى التنسيق العالي بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والخطوط الجوية العراقية والسفارة العمانية في بغداد، بالإضافة إلى الاتحاد العماني لكرة القدم، لتأمين الرحلات التي تبدأ يوم الاثنين المقبل.

وكانت السلطات العمانية قد قررت إعفاء أعضاء بعثة المنتخب العراقي والجماهير العراقية من تأشيرة الدخول، وذلك لحضور المباراة المرتقبة بين الفريقين.

جدير بالذكر أن الحكومة العراقية كانت قد قررت إعفاء الجماهير العمانية من رسوم تأشيرة دخول العراق للقادمين برا وجوا لمؤازرة منتخب عمان في تصفيات كأس العالم 2026.