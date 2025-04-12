بدء الإعداد لرباع عراقي مرشح لنيل وسام أولمبي في لوس أنجلوس 2028

شفق نيوز/ كشف مدرب ووالد الرباع العراقي علي عمار يسر، المرشح بقوة لنيل أحد الأوسمة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة لوس أنجلوس 2028، عن بدء الاستعدادات الطويلة الأمد لتأهيل اللاعب.

وقال عمار يسر، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اللجنة الأولمبية تبنى إعداد الرباع علي شخصياً، في خطوة تعكس حرصه على دعم المواهب الواعدة التي تمثل العراق في المحافل الدولية".

كما أشار إلى "تجهيز قاعة تدريبية متكاملة بأحدث المعدات العالمية داخل مجمع ملعب الـ 5 آلاف متفرج في مدينة الصدر"، مؤكداً أن "هذه البنية التحتية المتطورة ستكون قاعدة لانطلاق برنامج الإعداد الذي يهدف إلى تحقيق الحلم الأولمبي".

وأوضح أن "الرباع الشاب حقق تطوراً ملحوظاً، حيث تمكن مؤخراً من رفع 204 كغم في الخطف و247 كغم في النتر"، معتبراً "هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على قدرته في الوصول إلى منصات التتويج مستقبلاً".

وأضاف يسر، أنه "مع استمرار التدريبات وفق برنامج علمي دقيق، نتوقع أن يحرز علي وساماً أولمبياً للعراق في أولمبياد 2028 بنسبة كبيرة".

يُذكر أن العراق يمتلك وساماً أولمبياً يتيماً في تاريخه، أحرزه الرباع عبد الواحد عزيز في أولمبياد روما 1960، بعد فوزه ببرونزية وزن 67.5 كغم برفع مجموع 380 كغم.