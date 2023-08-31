بديل ميمي و"قفاز جديد" للمنتخب العراقي في بطولة كأس تايلند

شفق نيوز/ أعلن المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، محمد عماد، اليوم الخميس، عن إضافة اللاعب باشانغ عبد الله، مهاجم نادي داغرفوش السويدي، و الحارس فهد طالب إلى قائمة المنتخب الوطني المشارك في كأس ملك تايلاند 49.

وقال عماد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "إضافة باشانغ جاءت بعد التأكد من تعذر التحاق اللاعب مهند علي (ميمي) وذلك بسبب ارتباطه في استكمال إجراءات تعاقده مع ناديه الجديد في أوروبا".

وأضاف أن "الإجراءات الإداريّة كافة قد تم استكمالها من قبل المدير الإداري للمنتخبِ مهدي كريم من أجل تأمين وصول اللاعب والتحاقه إلى جانب اللاعبين المُحترفين مباشرةً إلى تايلاند قبل انطلاقِ موعد البطولة".

على صعيد متصل أوضح عماد أن "حارس مرمى المنتخب الوطنيّ فهد طالب سيلتحق اليوم بتدريبات المنتخب الوطني المسائية، ومن المؤمل أن يلتحقَ غداً اللاعب علي عدنان".