بديل "مفاجئ" لكارلو أنشيلوتي لقيادة ريال مدريد

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن إدارة نادي ريال مدريد حددت البديل المحتمل لخلافة المدير الفني كارلو أنشيلوتي حال إقالة المدرب الإيطالي المخضرم.

وتعرض كارلو أنشيلوتي (65 عاماً) لانتقادات حادة في الفترة الأخيرة من قبل جماهير ريال مدريد ومتابعين بسبب الهزيمة الساحقة التي مُنّي بها الفريق الملكي أمام غريمه التقليدي برشلونة 2-5 في نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، يوم الأحد الماضي، في السعودية.

ورغم حديث الصحافة الإسبانية عن تجديد الثقة بأنشيلوتي لكن بعض التقارير أشارت إلى احتمالية إقالته من منصبه.

فقد ذكرت حساب "Madrid Xtra" على منصة "X" أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري (48 عاماً) مدرب ريال مدريد الأسبق، هو المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي مؤقتاً حال إقالة المدرب الإيطالي خلال الموسم.

وطفا اسم سولاري فوق السطح بشكل مفاجئ لتولي تدريب "الميرينغي" على الرغم من ترد الأنباء حول عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى قلعة "سانتياغو برنابيو، أو تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، الذي لعب في صفوف ريال مدريد أيضا، وارتبط اسمه بالفريق الملكي بعد نجاحه اللافت كمدرب فريقه الألماني.

وتواصلت إدارة ريال مدريد للمرة الأولى مع سولاري عقب الخسارة أمام ميلان الإيطالي 1-3 مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، من دوري أبطال أوروبا مع إخباره بإمكانية التعاقد معه.

يذكر أن سولاري تولى تدريب ريال مدريد في الموسم 2018-2019 عقب إقالة المدرب جولين لوبيتيغي لكنه أقيل في آذار/ مارس 2019، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا آنذاك على يد نادي أياكس أمستردام الهولندي إثر خسارته أمامه 3-5 بمجموع المباراتين.

وقاد سولاري ريال مدريد في 32 مباراة فاز في 22 منها وتعادل مرتين وخسر في 8 مواجهات.