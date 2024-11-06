بديلان لأننشيلوتي لقيادة ريال مدريد

شفق نيوز/ أفادت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، بأن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني وضع خطة سريعة لتحديد أسماء مدربين بدلاء لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مقعد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وخسر ريال مدريد 3-1 أمام ضيفه ميلان في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، وتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في كل المسابقات لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وجاءت الهزيمة أمام ميلان بعد الخسارة الثقيلة 4-صفر أمام برشلونة الأسبوع الماضي، حيث عانى الريال مجدداً أمام الفريق الإيطالي سواء على مستوى الدفاع أو غياب الشراسة الهجومية.

وأقر أنشيلوتي بعدم اتزان فريقه ومعاناته دفاعياً إذ تلقى 9 أهداف في آخر ثلاث مباريات وكانت جميعها على ملعبه.

وحث أنشيلوتي لاعبيه على الاستفاقة سريعاً للحيلولة دون الابتعاد كثيراً عن أول ثمانية ضمن 36 فريقاً بدوري الأبطال، إذ يحتل حالياً المركز 17 بـ6 نقاط من 4 جولات.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إنه على الرغم من محاولة فلورنتينيو بيريز رئيس النادي إظهار الهدوء، إلا أن التوتر يعم جنبات النادي، بسبب سوء المستوى الفني للاعبين.

وجاءت اجتماعات بيريز مع أنشيلوتي المتكررة، لتزيد من هذا التوتر، حيث لم يقم رئيس ريال مدريد بعقد اجتماعات متكررة مع الجهاز الفني كما حدث في الآونة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوتر انتقل إلى أنشيلوتي، والذي تم اتهامه بأنه لم ينجح في التعامل مع المواهب الموجودة في فريقه مثل بيلينغهام ومبابي.

وترى إدارة ريال مدريد أن تغيير المدرب في وسط الموسم، أمر تم سابقاً، وليس بجديد، بل جاء بنتائج إيجابية.

وكشفت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل في وضع خطة حال الاستقرار على رحيل أنشيلوتي، وأولها هو وضع سانتياغو سولاري على رأس المرشحين، بالإضافة إلى راؤول غونزاليس، في مفاجأة كبيرة.

وعمل سولاري من قبل في ريال مدريد، حيث تولى الفريق خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2018 وحتى آذار/ مارس من عام 2019، وتولى بعده زين الدين زيدان.

فيما يمتلك راؤول خبرة طويلة بعد قيادته لفريق شباب ريال مدريد "كاستيا".