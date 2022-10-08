بديالى وصلاح الدين .. انتخاب هيئتين إداريتين جديدتين للأدباء والكتاب

شفق نيوز/ شهدت محافظتا ديالى وصلاح الدين، اليوم السبت، إقامة مؤتمرين إنتخابيين لانتخاب هيئتين إداريتين جديدتين ضمن السياقات والضوابط المعتمدة.

وفي ديالى نقل مراسل شفق نيوز أن "مؤتمراً انتخابياً عقد في مبنى السراي الاثري – مقر اتحاد كتاب و ادباء ديالى لانتخاب هيئة إدارية جديدة".

واسفر المؤتمر عن انتخاب هيئة إدارية جديد لاتحاد أدباء برئاسة فراس الشيباني واسامة القيسي نائبا ووحيدة حسين للشؤون الثقافية وباسم محمد حربي للشؤون المالية والإدارية وماجد القيسي للعلاقات والإعلام.

وأشار المراسل الى ان الدورة الانتخابية سميت بـ دورة حسين اليعقوبي تخليدا للإعلامي والاديب الراحل حسين اليعقوبي.

وفي محافظة صلاح الدين نقل مراسل شفق نيوز في المحافظة بـانتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الادباء والكتاب.

واسفرت الانتخابات عن فوز غنام محمد خضر رئيساً، والشاعر مشعل البياتي نائبا له، وسعد جرجيس سعيد لرئاسة اللجنة الإدارية والمالية، وعباس النجار للجنة الثقافية، وفلاح مدد وردي للعلاقات والاعلام .

واكد مراسلا شفق نيوز, ان الانتخابات جرت بأجواء ديمقراطية مثالية دون أي مشاكل او خروقات او اعتراضات تذكر.