بدون جمهور القيثارة.. لقاء حاسم بين سلّة الشرطة والحشد غداً في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ يلتقي مساء يوم غد السبت، فريقا نادي الشرطة والحشد الشعبي لكرة السلة في مباراة حاسمة لحساب المربع الذهبي.

وقال عهد فالح المدير الاعلامي لاتحاد السلة لوكالة شفق نيوز، إن "المباراة ستقام في قاعة الشعب للالعاب الرياضية حيث يحتاج فريق الشرطة مباراة واحدة تجعله يحجز تذكرة التواجد في المباراة النهائية بعد جمعه ثلاث مباريات من اصل سبع".

واضاف، "حسب النظام فإن على الفريق ان يجمع اربع مباريات من اصل سبع ليتمكن من التواجد في المباراة النهائية".

واوضح فالح "في حال فوز الحشد سيلجأ الفريقان لخوض مباراة سابعة يتم تحديدها لاحقاً"، مبينا ان "فريق الحشد جمع مباراتين من اصل خمس مواجهات مع فريق الشرطة".

ولفت الى ان "لقاء السبت سيكون بدون جمهور نادي الشرطة حسب العقوبة الاخيرة التي وجهت للجماهير بعدم مرافقة الفريق لمباراتين متتاليتين قضى منها واحدة وهذه الثانية".

وكان فريق نادي الشرطة تمكن من تحقيق الفوز على فريق نادي الحشد الشعبي في اللقاء الاخير بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 77-76 ليحسم الشرطة المباراة لصالحه ويقترب من التأهل الى المباراة النهائية لمواجهة المتأهل من النفط او زاخو.