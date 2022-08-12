بدلاً عن شرار حيدر.. كريم حمادي رئيساً لنادي الكرخ حتى 2026

شفق نيوز/ اختارت الهيئة العامة لنادي الكرخ، الاعلامي كريم حمادي، يوم الجمعة، رئيساً للنادي جديدا للنادي.

وقال رئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر لوكالة شفق نيوز، إنه لم يقدم استقالته "من نادي الكرخ ومن رئاسة النادي كما تداولت وسائل الاعلام انما قرر عدم الترشيح في الانتخابات، لفسح المجال للآخرين لقيادة النادي من بعده".

واوضح ان "الهيئة العامة اختارت نائب رئيس الهيئة الإدارية للنادي كريم حمادي لمنصب رئاسة النادي في انتخابات اليوم وهو شخص يستحق الرئاسة".

واشار الى انه "وضع النادي في ايادٍ امينة وانه يثق بعمل الادارة الحديدة ونجاحهم من بعده"، موضحاً ان "حمادي اصبح رئيساً لنادي الكرخ حتى 2026".