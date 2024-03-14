بدعوة كويتية.. منتخبا ناشئة وشباب العراق لكرة السلة يخوضون مواجهات ودية

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة اليوم الخميس، عن خوض منتخب العراق للشباب والناشئين مباريات ودية مع نظيريهما الكويتيان خلال شهر نيسان المقبل.

وقال خالد نجم النائب الثاني لرئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الدعوة جاءت من الاتحاد الكويتي لخوض منتخبي ناشئة وشباب العراق مباريات ودية في الكويت للمدة من 12-16 من شهر نيسان المقبل".

واضاف ان "منتخبنا للناشئين سيخوض مباراته الودية الأولى أمام نظيره الكويتي يوم 13 من نيسان بينما يخوض منتخبنا للشباب مباراته الاولى امام نظيره الكويتي يوم 14 من الشهر ذاته، بينما تقام مباراتان يوم 15 من نيسان الاولى تجمع ناشئة العراق والكويت والثانية تجمع منتخبنا الشبابي والكويتي".

واوضح ان "المباريات الودية تأتي استعدادا لبطولة غرب آسيا للشباب والتي من المؤمل ان تحتضنها بغداد وحسب قرار اتحاد غرب آسيا"، لافتا ان العراق قدم طلبا باستضافة غرب اسيا للشباب وفعالية 3x3.

واشار الى ان "بطولة غرب آسيا لمنتخبات الناشئين والشباب والتي ستعلن عن اماكن اقامتها رسميا من قبل اتحاد عرب آسيا في وقت لاحق ستنطلق في شهر حزيران المقبل".

وباشرت أندية الدوري الممتاز لكرة السلة تفريغ لاعبيها بعد الكتاب الرسمي الذي وجهه الاتحاد العراقي لكرة السلة للإنضمام في الوحدات التدريبية قبل الدخول في المعسكر التدريبي القصير الذي يتخلله مباريات ودية في الكويت.