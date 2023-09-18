بدعم من جماهير اربيل.. الصقور جاهزون للقاء سبهان بغياب لاعب مهم

شفق نيوز/ يبدأ فريق نادي القوة الجوية العراقي مشواره الآسيوي بلقاء فريق سباهان اصفهان الايراني، مساء اليوم الاثنين، في مدينة اربيل باقليم كوردستان ضمن الجولة الاولى لدوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة عند الساعة السابعة مساءً في ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل .

وقال نائب رئيس نادي القوة الجوية لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي بالتعاون مع ادارة اربيل، أكملت جميع الإجراءات اللوجستية وإنجاز كافة نقوصات الملعب، ونصب أجهزة ( VAR ) وانسيابية دخول الجمهور الى محافظة أربيل.

واضاف، ان ادارة اربيل ابدت تعاوناً كبيرا في انجاز كل المتطلبات الاسيوية ، كما عبرت جماهير نادي اربيل عن دعمها الكامل لممثل الوطن نادي القوة الجوية، في مباراته المرتقبة ضد نادي سباهان الايراني وسيكونون الى جانب الجمهور الجوي الذي تدفق إلى أربيل لتشجيع الصقور بمهمتها الاسيوية اليوم .

واوضح ان فريق القوة الجوية اصبح جاهزا للقاء اليوم سيما بعد انتهاء معسكره التدريبي أمس في اربيل، موضحا أن كافة صفوفه كاملة باستثناء اللاعب شريف عبد الكاظم الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة وهو لاعب مهم جدا بالفريق. وبين أن اللاعبين على قدر المسؤولية ويتمتعون بروح معنوية عالية وجاهزون للقاء اليوم .

وقال إانه تم توزيع الباجات الخاصة للصحفيين والمصورين لتغطية مباراة القوة الجوية وسباهان الإيراني في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا،حيث تم توزيع الباجات صباح اليوم الاثنين في فندق اربيل ڤيو قرب القنصلية الإيرانية.

وأوقعت القرعة الآسيوية ممثل العراق الوحيد القوة الجوية بدوري أبطال آسيا في المركز الثالث إلى جانب الاتحاد السعودي، سيبهان الإيراني وأجمك الأوزبكي.