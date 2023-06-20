بدعم حكومي.. العراق يستضيف بطولتي كأس العالم ومنافسات غرب آسيا للمبارزة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للمبارزة، يوم الثلاثاء، عن استضافة العراق لبطولة كأس العالم للمبارزة، وكذلك منافسات بطولة غرب آسيا باللعبة، مبينا ان اقامة البطولة في العراق سيكون بدعم حكومي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي زياد حسن لوكالة شفق نيوز، "لقد بحث اتحادنا مع الحكومة العراقية متمثلة بوزير الشباب والرياضة احمد المبرقع موضوع استضافة العراق لبطولة كأس العالم للمبارزة، ومنافسات بطولة غرب آسيا للعبة، فضلاً عن الاستحقاقات الخارجية التي تنتظر منتخبات المبارزة بالفئات العمرية كافة على مختلف الصعد العربية والقارية والدولية".

واوضح حسن ان "هدف اتحاده الأسمى يتمثل في الارتقاء بالمبارزة العراقية الى الافضل وتمثيل البلد خير تمثيل في المحافل الخارجية".

وكان الاتحاد الدولي للعبة وافق رسمياً على تنظيم العراق بطولة العالم لفعالية السيف العربي للرجال في العاصمة بغداد خلال شهر تشرين الاول المقبل.