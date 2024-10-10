بدر الدين حمودي يخوض تجربة احترافية في الكويت

شفق نيوز/ أعلن نادي الكرخ الرياضي عن انضمام لاعب عراقي جديد لتمثيل أحد الأندية البارزة في الدوري الكويتي لكرة اليد لموسم واحد.

وقال حيدر لازم، نائب رئيس نادي الكرخ، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعب نادي الكرخ والمنتخب الوطني لكرة اليد، بدر الدين حمودي ناصر، التحق بنادي الفحيحيل الكويتي لتمثيله في الموسم الجديد."

وأكد لازم أن إدارة النادي لم تعارض منح اللاعب بطاقة الاستغناء ووافقت على احترافه في نادي الفحيحيل الكويتي، الذي يعتبر من الأندية المهمة على المستويين العربي والقاري.

وأضاف أن اللاعب بدر الدين حمودي التحق اليوم بالكويت لإتمام عقده والمباشرة مع فريقه في مهمته الاحترافية الجديدة، لتمثيل يد الفحيحيل داخلياً وخارجياً.

وختم نائب رئيس النادي بالقول إن "رئيس اتحاد اللعبة أحمد رياض وأعضاء مجلس الإدارة وإدارة نادي الكرخ تمنوا له التوفيق والنجاح في تجربته الاحترافية الجديدة."