بداية موفقة للتنس البارالمبي العراقي في بطولة تركيا الدولية

شفق نيوز/ شهدت بطولة تركيا الثالثة الدولية "كمال شاهين"بداية موفقة لمنتخب العراق للتنس البارالمبي في انطلاق منافسات التي انطلقت أحداثها اليوم الاثنين في مدينة أنطاليا التركية.

وقال رئيس اتحاد التنس البارالمبي ماجد العكيلي لوكالة شفق نيوز؛ إن "لاعبينا استهلوا اليوم منافسات بطولة تركيا الدولية الثالثة "كمال شاهين"بنتائج جيدة وموفقة حيث فاز لاعبنا حسين حامد على منافسه النمساوي في مباراة شهدت الإثارة والندية واخيرا حسمها لاعبنا لصالحه علما بأن اللاعب النمساوي يقف في الترتيب الدولي في المرتبة 26 وان لاعبنا يأتي في الترتيب 170".

وأضاف العكيلي؛ "وحقق زميله نصر مهدي هو الاخر فوزا ثمينا على منافسه التركي فيما خسر لاعبنا محمد المهدي من خصمه البريطاني المصنف 18 دوليا ليغادر منافسات البطولة كما خسر ايضا لاعبنا حسين خليل أمام منافسه الفرنسي صاحب التصنيف 27 دوليا وكانت مبارياتهما صعبة جدا".

وبين العكيلي ان "نتائج منتخبنا ضمن فعاليات الفردي جيدة وهي تبشر بخير في ظل المنافسة القوية من منافسيهم الذين يقفون في ترتيب دولي متقدم على لاعبينا ولكن مع هذا قدم لاعبونا عروضا مميزة نالت اعجاب المتابعين والحضور ونأمل ان يواصل لاعبينا حسين حامد ونصر مهدي المستويات نفسها للوصول الى النهائي".

واشار الى ان "نتائجنا الجيدة لم تقتصر على فعالية الفردي فقط بل حتى في فعالية الزوجي اذ حقق الثنائي حسين حامد ونصر مهدي فوزا مهماً على فريق الزوجي الهولندي كما تغلب الزوجي العراقي محمد المهدي يوسف وحسين خليل فوزا ثمينا على الزوجي التركي وبهذه النتائج تأهل منتخبنا الى دور ربع النهائي للبطولة".