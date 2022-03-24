بخمسة آلاف دولار.. اتحاد الكرة "يكرّم" بعثة المنتخب العراقي بعد حسم موقعة الإمارات

شفق نيوز / قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، مكافأة بعثة المنتخب العراقي، بعد الفوز على الإمارات بهدف وحيد دون رد.

وأبلغ مصدر في اتحاد الكرة، وكالة شفق نيوز، أن "الاتحاد قرر تكريم كل شخص في بعثة المنتخب التي ذهبت إلى السعودية، وحسمت موقعة الإمارات، بمبلغ خمسة آلاف دولار".

وتمكن المنتخب العراقي لكرة القدم، في وقت سابق من اليوم، من خطف ثلاث نقاط مهمة من نظيره الإماراتي بعد تحقيق فوز مستحق بهدف دون رد، ليقترب من خطف نصف بطاقة الملحق المؤهل لكأس العالم.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب حسين علي، في الدقيقة 53 من عمر المباراة، ليرفع المنتخب العراقي رصيده إلى النقطة 8 بالمركز الرابع، ويتجمد رصيد الإمارات عند النقطة 9 بالمركز الثالث.

وهنأ مرشح تحالف "إنقاذ الوطن" لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر أحمد، مساء الخميس، المنتخب العراقي، في تغريدة له نشرها عبر حسابه على موقع تويتر وجاء فيها: "أبارك لأسود الرافدين والشعب العراقي فوز (منتخبنا_الوطني).. نحو مزيد من التألق والانتصارات".