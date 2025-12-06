بخماسية.. برشلونة يعود بقوة ويواصل صدارته في الليغا (فيديو)

شفق نيوز- مدريد

فاز نادي برشلونة على مضيفه ريال بيتيس (5 ـ 3)، يوم السبت، ليعزز حامل اللقب صدارته للدوري الإسباني في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وعاد الفريق الكتالوني الذي حقق في الجولة الماضية فوزاً على ألافيس، من تأخره (1 ـ 0) بهدف للبرازيلي أنتوني منذ الدقيقة السابعة، ليسجل رباعية كاملة في أقل من شوط واحد ويتقدم (4 ـ 1) في النصف الأول من المباراة.

🎦 تحليل الشوط الأول والرُباعيةpic.twitter.com/tafBxpRwNJ — FCB World (@forcabarca_ar) December 6, 2025

وفرض المهاجم الإسباني فيران توريس نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هاتريك في الدقائق 11 و13 و40 في حين أحرز روني هدفاً لبرشلونة في الدقيقة الحادية والثلاثين.

وواصل فريق المدرب هانزي فليك عرضه الهجومي القوي في بداية الشوط الثاني ونجح لامين يامال في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 59 من علامة الجزاء ليجعل النتيجة (5 ـ 1) قبل اكتمال ثلثي وقت المباراة.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨الخاااااااااااااااااااااااااااااامس!!!! لامين يامال يسجل!!!!!!لامين يامال يسجل بتنفيذ رائع جدًا ♥️ pic.twitter.com/8Sf9kSmutm — عمرو (@bt3) December 6, 2025

وارتكب دفاع الفريق الكتالوني في نهاية المباراة أخطاء بالجملة استغلها الفريق الأندلسي ليحرز هدفين، الأول في الدقيقة 85 عن طريق دييغو لورينتي والثاني في الدقيقة 90 +2 عن طريق كوشو هيرنانديز من علامة الجزاء.

وحاول أصحاب الأرض مواصلة انتفاضتهم المتأخرة في آخر الدقائق لكن الحارس جوان غارسيا ودفاعه حافظوا على ما تبقى من ثبات لإنهاء المباراة فائزين (5 ـ 3) ليحققوا فوزهم الثالث عشر هذا الموسم.

ورفع رفاق لامين يامال رصيدهم إلى 40 نقطة متقدمين بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن ريال مدريد الذي يخوض غداً الأحد مباراة الجولة 16 أمام سيلتا فيغو.

وفي المقابل، تجمد رصيد ريال بيتيس عند النقطة 24 في المركز السادس بعدما تلقى خسارته الرابعة في 16 مباراة حتى الآن.