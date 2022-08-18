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"بخطوة جريئة".. الزوراء يرفد الفريق الأول بعدد كبير من لاعبيه الشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-18T06:44:16+0000
"بخطوة جريئة".. الزوراء يرفد الفريق الأول بعدد كبير من لاعبيه الشباب

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي الزوراء، اليوم الخميس، ترحيل سبعة من لاعبي الفريق الشباب إلى الخط الأول بخطوة "غير مسبوقة"، فيما بينت أنها جاءت ضمن منهج كروي مدروس.

وقال عضو ادارة النادي، مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز إن "إدارة النادي وافقت بدون تردد على طلب الكادر التدريبي بترحيل عدد من اللاعبين الشباب الى الفريق الاول بخطوة جريئة غير مسبوقة".

وأضاف عبد الرزاق أن "الادارة والمدرب أيوب اوديشو اتفقوا على رفد الفريق الأول بلاعبين شباب موهوبين يتوقع لهم مستقبل زاهر، ويمتلكون امكانات جيدة وتم إعدادهم منذ مدة طويلة بغية إيصالهم للجاهزية".

وكشف مشرف الفريق عن أسماء اللاعبين الذين تم ضمهم لفريق الزوراء وهم "حيدر عبد الكريم، وعلي أكرم، وعلي أكبر، ومؤمل علي، ومحمد سعد، ومقتدى سليم، وحسن كريم، بالإضافة الى أوس محمد ومحمد نبيل حيث تم توقيعهم في الموسم الماضي".

واشار عبد الرزاق إلى ان "ادارة الزوراء تسير بخطى ادارات الاندية المتطورة التي تبني الأجيال وتؤهلها لتكون جاهزة للفريق الأول"، مبيناً أن " الزوراء لطالما خرّج أسماء كبيرة من فرق الفئات العمرية وهو ماض بخطته التي وضعت وفق منهج مدروس وناضج".

وكان فريق نادي الزوراء بدأ تدريباته بعد التحاق المدرب أيوب اوديشو بالفريق، وفي طريقه للدخول بمعسكر تدريبي أخير استعداداً لدوري الموسم 2022-2023.

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