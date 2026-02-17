بخسارة أمام الوصل الإماراتي.. الزوراء العراقي يودع دوري أبطال آسيا 2

شفق نيوز- أبو ظبي

أخفق فريق الزوراء العراقي بالتأهل إلى دور ربع النهائي في دوري أبطال آسيا 2، مساء اليوم الثلاثاء، بعد خسارته أمام مضيفه فريق الوصل الإماراتي 2-4.

وانتهى الوقت الأصلي لصالح الوصل بنتيجة 3-2 في إياب دور الـ16 من البطولة، ليكون التعادل الإجمالي 5-5 بعد أن كان الزوراء قد فاز بنفس النتيجة على الوصل في بغداد، لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية ويسجل الوصل هدفه الحاسم الرابع في الدقيقة 109 عن طريق اللاعب أدريلسون سيلفا.

وانطلقت المباراة في الساعة السابعة مساء على ملعب زعبيل في دبي الإماراتية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون رد للوصل جاء الهدف عن طريق إبراهيم غباداموسي في الدقيقة 21.

ومع بداية الشوط الثاني تمكن الوصل من تعديل النتيجة عن طريق اللاعب برايان بالاسيوس في الدقيقة 46، وأضاف الزوراء هدفه الثاني في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب إبراهيم غباداموسي، وعاد الوصل ليسجل هدف التعديل في الدقيقة 76 عبر اللاعب ميغيل بورخا، وبهدف معاكس وبخطأ دفاعي جاء هدف الوصل عبر مدافع الزوراء في الدقيقة 90+3.

وكان الوصل تأهل إلى دور الـ16 متصدراً المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة، فيما تأهل الزوراء ثانياً عن المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.