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بخسارة ثقيلة.. العراق يودع بطولة كأس العرب للناشئين بكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-02T17:21:58+0000
بخسارة ثقيلة.. العراق يودع بطولة كأس العرب للناشئين بكرة القدم

شفق نيوز/ خسر منتخب ناشئة العراق للناشئين أمام نظيره السعودي، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم دون 17 سنة بنتيجة ثقيلة قوامها 4-1 ليودع البطولة ويتأهل المنتخب السعودي لدور نصف النهائي.

وأقيمت المباراة على ملعب مستغانم في مدينة وهران الجزائرية في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت بغداد.

سجل منتخب العراق اولا عن طريق الكابتن حسن علي في الدقيقة السابعة ، وسجل لاعب منتخب السعودية نواف الجدعاني هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 28 .

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول سجل لاعب منتخب السعودية طلال أبو بكر حجي الهدف الثاني لفريقه لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني أضاف طلال أبو بكر حاجي الهدف الثالث للسعودية في الدقيقة 58 وعاد في الدقيقة 67 ليضيف الهدف الرابع لفريقه والهاتريك لحسابه الشخصي.

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