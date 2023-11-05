بختام الجولة الثالثة.. القوة الجوية يتصدر دوري نجوم العراق بالعلامة الكاملة

شفق نيوز/ تصدر فريق نادي القوة الجوية، قائمة فرق دوري نجوم العراق بالعلامة الكاملة برصيد تسع نقاط بعد ختام الجولة الثالثة.

ويقف بالمركز الثاني فريق نادي الحدود برصيد سبع نقاط ثم فريق نادي دهوك ثالثا بسبع نقاط ايضا لكن بفارق الاهداف عن الحدود.

وحل فريق نادي الشرطة رابعاً برصيد ستة نقاط، وبنفس الرصيد حل فريق القاسم خامساً بفارق الأهداف عن الشرطة، وجاء فريق نفط ميسان بالمركز السادس برصيد خمس نقاط، ثم فريق النجف سابعاً بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف عن نفط ميسان.

وجاء فريق نادي اربيل بالمركز الثامن برصيد اربعة نقاط ، ثم فريق النفط بنفس الرصيد بالمركز التاسع لكن بفارق الأهداف ، وبالرصيد ذاته نفط البصرة عاشرا، والكرخ بالمركز الـ 11 بفارق الأهداف، وفريق نادي الزوراء بنفس الرصيد بالمركز الـ 12 بفارق الأهداف، وكذلك الكهرباء بالمركز الـ 13 بفارق الأهداف.

ويحتل فريق نوروز المركز الـ 14 برصيد ثلاث نقاط ، والطلبة بنفس الرصيد بالمركز الـ 15 بفارق الأهداف ، وفريق كربلاء بالمركز الـ 16 بنقطتين ، وبنفس الرصيد زاخو بالمركز الـ 17 بفارق الأهداف ، ونفط الوسط بالمركز الـ 18 برصيد نقطة واحدة ، و بنقطة واحدة ايضا لأمانة بغداد بالمركز الـ 19 ، واخيرا ياتي فريق نادي الميناء بالمركز الأخير بدون نقاط .