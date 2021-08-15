بحيلة سياسية.. الصين تعلن فوزها بأولمبياد طوكيو

شفق نيوز/ تروج وسائل الإعلام الصينية المملوكة للدولة بأن الصين حازت على أعلى عدد من الميداليات الذهبية في دور الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 التي اختتمت مؤخرا وذلك بإضافة ذهبيات تايوان وهونغ كونغ.

وقال موقع شبكة "فوكس" الإخبارية إن التلفزيون الصيني المركزي نشر جدول ترتيب ميداليات ألعاب طوكيو ووضع بلاده في المركز الأولى على لائحة الترتيب.

وأشارت الشبكة الأميركية إلى أن الحيلة التي استخدمتها وسائل الإعلام الصينية تكمن في إضافة ميداليات تايوان وهونغ كونغ إلى رصيد الصين مما جعل ذهبياتها ترتفع من 38 إلى 41 ميدالية ذهبية.

ولفتت شبكة "فوكس" إلى أن الحيلة الصينية حظيت برواج في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية.

https://twitter.com/TheFirstonTV/status/1425486593134141451

وكانت الولايات المتحدة فازت بالألعاب الأولمبية برصيد 39 ميدالية ذهبية مقابل 38 ذهبية للصين، على الرغم من تقدم الثانية حتى الأيام الأخيرة للألعاب، إلا أن الرياضيين الأميركيين استطاعوا أن يقلبوا الطاولة ويخطفوا الصدارة.

وتشارك تايوان باسم الصين تايبيه بشكل مستقل في الألعاب الأولمبية، بينما تشارك هونغ كونغ أيضا بصفة مستقلة، وفقا لقواعد اللجنة الأولمبية الدولية التي تحكم الدورة.

وكانت الحكومة الصينية استهدفت وسائل الإعلام الغربية عدة مرات خلال الأولمبياد، إذ أصدرت القنصلية الصينية في نيويورك عقب حفل الافتتاح بيانا مفاده أن قرار شبكة "إن بي سي يونيفرسال" بعدم إدراج تايوان أو بحر الصين الجنوبي في الخريطة المعروضة خلال موكب الرياضيين "يضر بكرامة وعواطف الشعب الصيني".

وقالت: "محاولات استخدام الألعاب الأولمبية للعب الحيل السياسية والترويج الذاتي لتحقيق دوافع خفية لن تنجح أبدا".