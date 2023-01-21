بحضور نيجيرفان بارزاني.. السوداني يقيم مأدبة غداء على شرف ابطال الخليج

شفق نيوز/ اقام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مأدبة غداء على شرف المنتخب الوطني لكرة القدم الفائز الاول ببطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25.

وقال مكتبه الاعلامي، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني استقبل، اليوم وفد المنتخب الوطني الفائز ببطولة خليجي البصرة 25.

وأشار بيان مكتب السوداني، إلى إقامة مأدبة غداء على شرفهم بحضور رئيس إقليم كوردستان وأعضاء مجلس الوزراء والمستشارين.

وعاد منتخب العراق أمس إلى العاصمة بغداد قادما من البصرة، حيث أقيمت البطولة، وجرى له استقبالاً رسمياً وشعبياً احتفالاً بنيله اللقب الخليجي للمرة الرابعة.