بحضور ممثلي الأندية المشاركة.. إقامة قرعة بطولة كأس العراق

شفق نيوز / جرت، اليوم الخميس، قرعةُ بطولة كأس العراق في مقرّ الاتحادِ لفرقِ أنديةِ دوري الدرجة الأولى والثانية.
وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لـوكالة شفق نيوز إن " القرعة جرت بحُضورِ أعضاءِ لجنة المُسابقات في الاتحادِ علي عبيس ونجم عبد وسيروان نجم الدين"، فضلاً عن ممثلي الأنديةِ المشاركة".
وأضاف البيان انه "تمّ تحديد يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٢/١١/١) موعداً لانطلاقِ بطولة الكأس التي تجرى بنظام خروجِ المغلوب".
وتابع البيان ان" القرعة قسمت على مناطق جغرافيّةٍ".
وأسفرت قرعةُ منطقة بغداد أسفرت عن المواجهاتِ الآتية:
- العدالة / المصافي.
- الجنسية / التجارة.
- الصليخ / أمانة بغداد.
- الاتصالات / الصناعات الكهربائيّة.
- فريق الحسين / المرور .
- حيفا/ الدفاع المدني.
- النجدة /الجيش.
بينما أسفرت مواجهاتُ المنطقة الشماليّة عن الآتي:
- نفط الشمال/ بيشمرگة سليمانية.
- أمواج الموصلي / بابان.
- عمال نينوى / الحويجة.
- بلدية الموصل / الحدباء .
- الموصل/ غاز الشمال.
- سهل نينوى / ربيعة .
- شباب الگيارة في حالةِ انتظار.
أما المنطقةُ الغربية فقد أسفرت لقاءاتها عن الآتي:
- الگرمة/ الرمادي .
- مصافي الشمال / الصوفية.
- الشهيد أركان/ الجولان.
- الشرقاط/ شهربان.
- سامراء/ بلدروز.
- قزانية/ ديالى.
بينما أسفرت مواجهاتُ المنطقة الجنوبيّة عن الاتي:
- الصادق/ الناصريّة.
- المعقل/ الكوت.
- الميمونة/ القرنة.
- الميناء/ الشباب البصري.
- البحري/ ميسان.
- مصافي الجنوب في حالةِ انتظار.
بينما أسفرت لقاءاتُ منطقة الفرات الأوسط عن الآتي:
- السماوة/ الأسرة.
- الحر/ اوروك .
- المحاويل/ الجوهرة.
- الهندية/ الازدهار .
- المشخاب/ الكوفة.
- جنائن بابل/ الكفل.
- الغاضريّة/ عفك.