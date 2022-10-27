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بحضور ممثلي الأندية المشاركة.. إقامة قرعة بطولة كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-27T10:43:52+0000
بحضور ممثلي الأندية المشاركة.. إقامة قرعة بطولة كأس العراق

شفق نيوز / جرت، اليوم الخميس، قرعةُ بطولة كأس العراق في مقرّ الاتحادِ لفرقِ أنديةِ دوري الدرجة الأولى والثانية.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لـوكالة شفق نيوز إن " القرعة جرت بحُضورِ أعضاءِ لجنة المُسابقات في الاتحادِ علي عبيس ونجم عبد وسيروان نجم الدين"، فضلاً عن ممثلي الأنديةِ المشاركة".

وأضاف البيان انه "تمّ تحديد يوم الثلاثاء الموافق (٢٠٢٢/١١/١) موعداً لانطلاقِ بطولة الكأس التي تجرى بنظام خروجِ المغلوب". 

وتابع البيان ان" القرعة قسمت على مناطق جغرافيّةٍ".

وأسفرت قرعةُ منطقة بغداد أسفرت عن المواجهاتِ الآتية:

- العدالة / المصافي.

- الجنسية / التجارة.

- الصليخ / أمانة بغداد.

 - الاتصالات / الصناعات الكهربائيّة.

- فريق الحسين / المرور .

- حيفا/ الدفاع المدني. 

 - النجدة /الجيش.

بينما أسفرت مواجهاتُ المنطقة الشماليّة عن الآتي:

- نفط الشمال/ بيشمرگة سليمانية. 

- أمواج الموصلي / بابان.

- عمال نينوى / الحويجة.

 - بلدية الموصل / الحدباء .

- الموصل/ غاز الشمال.

 - سهل نينوى / ربيعة .

- شباب الگيارة في حالةِ انتظار. 

أما المنطقةُ الغربية فقد أسفرت لقاءاتها عن الآتي:

- الگرمة/ الرمادي .

- مصافي الشمال / الصوفية.

 - الشهيد أركان/ الجولان.

- الشرقاط/ شهربان. 

- سامراء/ بلدروز.

- قزانية/ ديالى.

بينما أسفرت مواجهاتُ المنطقة الجنوبيّة عن الاتي:

- الصادق/ الناصريّة.

- المعقل/ الكوت.

- الميمونة/ القرنة.

- الميناء/ الشباب البصري. 

- البحري/ ميسان.

- مصافي الجنوب في حالةِ انتظار.

بينما أسفرت لقاءاتُ منطقة الفرات الأوسط عن الآتي:

- السماوة/ الأسرة.

- الحر/ اوروك .

- المحاويل/ الجوهرة.

- الهندية/ الازدهار .

- المشخاب/ الكوفة.

- جنائن بابل/ الكفل. 

- الغاضريّة/ عفك.

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