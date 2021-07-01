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بحضور مراقبين دوليين.. اجراء انتخابات اتحادي الكرة في ديالى وكربلاء

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-01T10:27:50+0000
بحضور مراقبين دوليين.. اجراء انتخابات اتحادي الكرة في ديالى وكربلاء

شفق نيوز/ أقيمت في محافظتي ديالى وكربلاء اليوم الخميس انتخابات الاتحاد الفرعي لكرة القدم في المحافظة بحضور نائب رئيس الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة وأعضاء من الهيأة ومراقبين دوليين.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم الفرعي في ديالى خلف جلال لوكالة شفق نيوز؛ ان القرعة اقيمت في قاعة مديرية شباب ورياضة ديالى وحضر نائب رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة المركزي وأعضاء من الهيئة ومراقب من الاتحاد الآسيوي الاردني محمد العبوه و مراقب من الاتحاد الدولي الدنماركي روبرت.

وأكد جلال أن الهيئة العامة جددت الثقة بانتخاب اعضاء الاتحاد الحالي نفسه والمؤلف من خلف جلال رئيسا واياد عبد الكريم نائبا وكل من ابراهيم حكمت ومجيد المندلاوي ومنذر نعمان كاظم.

وفي كربلاء؛ تم إجراء الانتخابات التي شهدت انسحاب باسم جابر حسين، المرشح لمنصب الرئيس، وكذلك مجيد علي سعدون، المرشح لمنصب نائب الرئيس.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز (علي فاضل عودة) بمنصب نائب الرئيس بالتزكية، بينما فاز بمنصب العضوية كل من المرشحين الثلاثة، محمد كاظم عبيد وأحمد عواد سوادي وعصام مهدي جاسم.

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