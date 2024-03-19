بحضور "لاليغا".. اتحاد الكرة يجري قرعة دوري الأشبال بمشاركة 16 فريقاً

شفق نيوز/ أقيمت، اليوم الثلاثاء، قرعةُ منافسات دوري فرق أندية الأشبال (دون 15 عاماً)، وبمشاركة 16 فريقاً.

وحضر مراسيم القرعة، التي جرت في مقرّ اتحاد الكرة، كل من انطونيو رويز، المختص بالفئاتِ العمريّة من رابطةِ لاليغا، وفرات جبار ويوسف إبراهيم وصباح نور الدين وسعد أحمد عن لجنةِ المسابقات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفقاً للقرعةِ فقد تم توزيعُ الفرق المشاركة بين أربع مجموعات، ضمت المجموعة الأولى فرقَ أندية النفط والقوة الجوية وكربلاء والكهرباء والكرخ، فيما تألفت المجموعةُ الثانية من فرق مركز الموهبة والطلبة وأمانة بغداد والزوراء والحدود، في حين ضمت المجموعة الثالثة فرقَ زاخو وبيشمركة السليمانية وأربيل ودهوك، فيما ضمت المجموعةُ الرابعة فريقي نفط ميسان والميناء فقط.