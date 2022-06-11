بحضور ستة أندية.. الاتحاد يتفق على آلية مباريات كأس العراق

شفق نيوز / اتفق الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، مع ممثلي الأندية المشاركةِ في دور الثمانية لبطولةِ كأس العراق على آلية المباريات الأربعة التي ستقام في البطولة وأبرزها اللجوء الى ركلات الجزاء الترجيحية مباشرة بعد انتهاء المباراة بالتعادل، فيما غاب عن الاجتماع ممثلي فريقين.

وقال بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز إن "اجتماعَا عقده، اليوم السبت، النائبُ الأول لرئيسِ الاتحاد مُشرف لجنة المسابقات، علي جبار، في مقرّ الاتحاد مع ممثلي الأندية المشاركةِ في دور الثمانية لبطولةِ كأس العراق باستثناءِ عدم حضور ممثلي ناديي مَصافي الجنوب وزاخو، بحضورَ الاجتماع الأمينُ العامّ للاتحاد محمد فرحان.

وأضاف البيان أن" الحاضرين ناقشوا في الاجتماعِ آليةَ مباريات دور الأربعة لهذه البطولةِ، واختيار الملاعب التي ستتبارى فيها الأندية، والاعتماد على نظامِ خروج المغلوب في دور الثمانية ودور الأربعة، مع التأكيدِ على اختيار أرضٍ محايدةٍ في دور الأربعة لخوضِ تلك المبارياتِ".

ووفق البيان فقد "تم الاتفاقُ على اللجوءِ إلى ركلاتِ الجزاء الترجيحيّة مباشرةً في دور الثمانية والأربعة بعد انتهاءِ المباراة بالتعادل، بالإضافةِ إلى ذلك اتفق الحاضرون مع النائبِ الأول علي جبار على تحديدِ مواعيد المبارياتِ في دور الأربعة بصورةٍ لا تتعارض مع المبارياتِ المُتبقية في الدوري".