بحضور رسمي وشعبي.. افتتاح دوري نجوم العراق في دهوك بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ شهد ملعب نادي دهوك اليوم الجمعة، حضورا رسميا وشعبيا في افتتاح دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024 - 2025.

وألقى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني كلمة الافتتاح ونزل إلى ارضية الملعب وحيا الفريقين فردا فردا بصحبة رئيس رابطة لاليغا ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال والتقط الصور التذكارية مع حكام اللقاء ولاعبي الفريقين.

‏وقبل بدء مباراة ناديي دهوك والزوراء تم انزال الكرة الخاصة ببطولة الدوري عبر طائرة هليكوبتر خاصة وتم تسليمها لحكام اللقاء.