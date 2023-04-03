بحضور رسمي.. الشرطة يتغلب على الحشد الشعبي في افتتاح المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الشرطة لكرة السلة يوم الاثنين، على نظيره الحشد الشعبي بنتيجة 89-83.

وافتتح مساء الاثنين المربع الذهبي للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة بلقاء فريقي نادي الحشد الشعبي ونادي الشرطة.

وتقدم فريق الحشد الشعبي و هيمن على الفترتين الاولى والثانية حتى عاد فريق الشرطة ولملم أوراقه التي أسعفته في الفترة الثالثة والرابعة والتي تقدم فيها الأخضر الشرطاوي بفارق كبير من خلال تسجيل لاعبيه لثلاثيات ومن الرميات بعيدة من خارج منطقة الزون مما جعلت فريق الحشد يفتقد للكثير من النقاط وتنتهي المباراة لصالح فريق الشرطة بعد أن حصد 89 نقطة مقابل 8.

وحضر اللقاء وزير الشباب و الرياضة احمد المبرقع و رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة الاستاذ خالد كبيان و رئيس نادي الشرطة وحضور جماهيري غفير.