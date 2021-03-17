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بحضور دولي.. اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأولمبية العراقية ينتهي بجملة قرارات

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-17T12:49:58+0000
بحضور دولي.. اجتماع استثنائي للجمعية العامة للأولمبية العراقية ينتهي بجملة قرارات

شفق نيوز/ عقدت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاربعاء، مؤتمراً استثنائياً في العاصمة بغداد برئاسة رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الأولمبي في العراق أكرم نعيم عطوان الحميداوي.

وقال مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية حسين علي حسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجمعية العامة صادقت، وبالإجماع، على أسماء الهيئة القضائية السباعية التي ستشرف على المؤتمرات الانتخابية التكميلية والمؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية".

وأضاف، أن "الجمعية العامة صوتت، وبالإجماع أيضاً، على شرعية وإيجابية الاجراءات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الرياضي في العراق".

وتابع حسين، أن "الجمعية العامة صادقت أيضاً على إقامة المؤتمرات التكميلية لانتخاب الخبراء والاتحادات غير الاولمبية والعنصر النسوي وممثلي اللاعبين الأولمبيين يوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر آذار الجاري، وإقامة المؤتمر الانتخابي للمكتب التنفيذي يوم الجمعة الذي يليه والموافق للسادس والعشرين من الشهر الجاري".

جدير بالذكر ان المؤتمر حضره ،عبر برنامج زوم، حيدر فرمان ممثلاً عن اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

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