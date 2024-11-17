بحضور درجال وكاساس.. المنتخب العراقي يختتم تدريباته في البصرة

شفق نيوز/ اختتم المنتخب الوطني العراقي تدريباته في البصرة صباح اليوم الأحد، حيث خاض وحدة تدريبية تحضيراً لمواجهةِ منتخب عمان بعد غد الثلاثاء ضمن جولة التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وحضر التدريبات رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد العراقيّ أحمد الموسوي، كما حضر المدرب الإسباني للمنتخب، خيسوس كاساس.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين الـ26، وهم: جلال حسن، فهد طالب، أحمد باسل، حسين حسن، زيد تحسين، ميرخاس دوسكي، إبراهيم بايش، مناف يونس، يوسف أمين، فرانس ضياء، محمد الطائي، علي جاسم، مهند علي، أحمد ياسين، زيدان إقبال، أيمن حسين، أمجد عطوان، علي الحمادي، منتظر ماجد، ريبين سولاقا، حسين علي، علي فائز، سعد عبد الأمير، مصطفى سعدون، أحمد يحيى، وأمير العماري.

ومن المؤملِ أن يغادرَ وفدُ المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد متوجهاً جواً إلى العاصمةِ مسقط، حيث سيخوض غداً الاثنين وحدةً تدريبيةً رسميةً في مجمع السلطان قابوس.

وأمس، اندلع خلاف بين رئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال ومدرب المنتخب (الإسباني) خيسوس كاساس، إثر اجتماع عقده درجال مع لاعبي المنتخب دون حضور كاساس.

وعند حضور المدرب الإسباني، فوجئ بعدم دعوته للاجتماع، مما دفعه للمغادرة غاضبًا.

هذا الخلاف، الذي أثار توترات بين الطرفين، قد يؤثر سلبًا على نتائج المنتخب العراقي في المستقبل، وفقًا للمصادر.

إلا أن هذه المصادر، عادت وأكدت لوكالة شفق نيوز، ان الامور عادت الى نصابها، موضحة أن الأجواء أصبحت تسير بشكل طبيعي ودون أي مشاكل، مما يعكس استقرار الأوضاع داخل المنتخب.