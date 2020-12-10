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بحضور درجال.. أشبال العراق يفوز على ناشئة الصناعات الكهربائية

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-10T18:30:00+0000
بحضور درجال.. أشبال العراق يفوز على ناشئة الصناعات الكهربائية

شفق نيوز/ تغلبَ منتخب الاشبال على ناشئة الصناعات الكهربائية بهدف من دون رد في المباراة الودية التي أقيمت يوم الخميس على ملعب المرحوم علي حسين.

وقال رئيس التطبيعية اياد بنيان الذي حضر المباراة مع عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، لوكالة شفق نيوز، إن "فئة الاشبال تعد عنوان النجاح لكرتنا، والتطبيعية سبق أن وضعت الخطط الكفيلة للنهوض بالقاعدة، والعمل على تهيئة الجيل الذي يمتاز بالموهبة ليكون رافدا للمنتخب الوطني مستقبلا".

وأضاف، "في منتخب الاشبال وجدنا المواهب والخامات الرائعة التي ستخدم كرتنا للسنوات المقبلة، وقد اسعدنا ذلك، وبدورنا سنوفر لهم جميع سبل الدعم المطلوب". 

وحثَ بنيان اللاعبين على بذل المزيد من العطاء، وطالبهم بضرورة التوافق بين التدريب والدراسة.

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