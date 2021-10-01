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بحضور درجال.. الهيئة العامة لنادي التاجي تجدد الثقة بحلاته

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-01T12:11:13+0000
بحضور درجال.. الهيئة العامة لنادي التاجي تجدد الثقة بحلاته

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة، انتخابات نادي التاجي الرياضي بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، والتي أسفرت بعد التصويت عن فوز طه عبد حلاته بمنصب رئيس نادي التاجي.

واضاف مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن صالح عبد التميمي حل في منصب النائب وعباس هادي حميد أمينا للسر واياد تركي أمينا ماليا، وفاز بعضوية النادي كل من محمود جاسم وعباس سلمان وسيف طه وحيدر عبد علي.

واشار إلى أن عدد اعضاء الهيئة العامة قد بلغ 83 حضر منهم 50 عضوا للمشاركة في التصويت.

وتلقى اللواء طه عبد حلاته بعد فوزه بالرئاسة التهاني من الحضور وعلى راسهم الكابتن عدنان درجال وزير الشباب والرياضة، رئيس اتحاد الكرة، واحمد الموسوي مدير التربية البدنية في الوزارة، عضو اتحاد الكرة العراقي.

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