بحضور جمهور كبير.. قطر تهزم الكويت على ملعب الميناء بخليجي 25 (صور)

شفق نيوز/ وسط حضور جماهيري لافت، حقق المنتخب القطري الفوز على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-0 في أول مباراة للفريقين إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي بنسخته 25 التي انطلقت في البصرة أمس وتستمر لغاية 19 من الشهر الحالي.

وسجل منتخب قطر هدفه الأول عبر اللاعب عمرو عبد الفتاح في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني للكويت عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب احمد علاء الدين عبد المتعال في الدقيقة 38.

ويخوض منتخب الكويت مباراته الثانية امام نظيره الاماراتي الاثنين المقبل على ملعب الميناء الأولمبي وضمن المجموعة الثانية، تليه مباراة قطر مع نظيره البحريني في نفس اليوم.