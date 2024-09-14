بحضور جماهيري واسع.. انطلاق دوري نخبة يد السيدات في كركوك (صور)

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم السبت، بطولة دوري أندية النخبة العراقي لكرة اليد للسيدات لموسم 2024 على قاعة الشباب والرياضة في كركوك، وسط حضور جماهيري لافت.

وقال رئيس ممثلية كركوك حربي خالد لوكالة شفق نيوز إن البطولة تُنظم بالتعاون بين الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد، والاتحاد الفرعي، ومديرية شباب ورياضة كركوك.

وأكد خالد أن حفل الافتتاح شهد حضور محافظ كركوك ريبوار طه، إلى جانب شخصيات رياضية وجمهور غفير.

وأضاف خالد أن الاتحاد العراقي لكرة اليد اشترط على الأندية المشاركة في البطولة إشراك لاعبتين محترفتين فقط في كل مباراة، مع السماح للأندية بالتعاقد مع المحترفات بشكل مفتوح.

وتضمن اليوم الافتتاحي للبطولة مباراتين، حيث انتهت المباراة الأولى بفوز نادي أربيل على فريق النجمة بنتيجة 25-13، بينما حقق نادي فتاة كركوك فوزاً على فريق سولاف بنتيجة 25-19.

يُذكر أن نادي فتاة كركوك توج بلقب دوري اليد للسيدات في الموسم الماضي.