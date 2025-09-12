بحضور تيباس.. انطلاق حفل الموسم الثالث لدوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أقيم في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، حفل تدشين الموسم الكروي الثالث لدوري نجوم العراق 2025-2026، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، ورئيس رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" خافيير تيباس، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، إلى جانب عدد من أعضاء الاتحاد وشخصيات رياضية وإعلامية.

وشهد الحفل مراسم قرعة دوري نجوم العراق للموسم الجديد، وسط أجواء تعكس تطلعات الكرة العراقية نحو العالمية، وتم خلال الحفل عرض مراحل تطور الدوري العراقي خلال المواسم السابقة، والتأكيد على أهمية تجاوز العقبات والتركيز على الجوانب الأساسية لتطوير المسابقة.

وفي كلمته خلال الحفل الذي حضرته وكالة شفق نيوز، قال خافيير تيباس: هدفنا هو تطوير الكرة العراقية، ويجب علينا العمل من دون توقف لتحقيق الإنجازات.. نشهد اليوم تطوراً ملحوظاً في الكرة العراقية والدوري بشكل خاص".

وأضاف: اختيار الملاعب المناسبة، والإدارة الاقتصادية الجيدة، وتوفير الموارد المالية، كلها عناصر أساسية لوصول الكرة العراقية إلى مستويات متقدمة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية".

وتابع: "من المهم أن يتمتع العراق بعقلية كروية متقدمة، ونحن نؤمن بالإمكانات العراقية والتعاون الجماعي الذي نسعى لتعزيزه، وعلينا إيصال الكرة العراقية إلى مراحل متقدمة على الصعيدين القاري والعالمي، وليس الخليجي فقط".

وأشار تيباس إلى أن هناك زيارة مقررة إلى مدريد نهاية شهر أيلول، سيتم خلالها مواصلة العمل بشكل جماعي من أجل مصلحة الكرة العراقية، مردفاً: "عملنا يخدم الطرفين، ويسهم في إنجاح المشروع وتحقيق الصدارة للعراق على مستوى آسيا".

وبحسبه فإن الدوري العراقي بات يحظى باهتمام متزايد في المنطقة، وحتى في إسبانيا، معبراً عن أمله في أن يحقق الدوري المزيد من التقدم والازدهار .

وخلص إلى أن "مشروع الحلم"، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع الجانب العراقي، يهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها، ومتابعة أنشطة الأندية لرعاية اللاعبين الشباب، مؤكداً التزامهم بالتعاون في هذا المجال.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، أن دوري نجوم العراق ينطلق غداً في موسمه الثالث، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يقدمه خافيير تيباس لتطوير الكرة العراقية.

كما رحب درجال بالأندية الجديدة التي انضمت إلى دوري النجوم هذا الموسم، وهي نادي الموصل، نادي الغراف (ذي قار)، ونادي أمانة بغداد، كما تم خلال الحفل الإعلان عن أسماء الأندية العشرين المشاركة في البطولة.

وأشاد درجال، بدور الجمهور العراقي، الذي يواصل دعمه وحضوره في الملاعب رغم الظروف المناخية الصعبة، سواء في الشتاء البارد أو الصيف الحار، مؤكداً على دور الإعلام في دعم اتحاد الكرة واللعبة بشكل عام.