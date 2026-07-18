بحضور ترمب.. العراق يشارك باجتماع اتحادات "الفيفا" في نيويورك

شفق نيوز- نيويورك

شارك الاتحاد العراقي لكرة القدم في الاجتماع الذي عُقد في برج ترامب بمدينة نيويورك، وجمع ممثلي الاتحادات الوطنية من مختلف دول العالم مع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو، وبحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وعدد من نجوم وأساطير كرة القدم العالمية.

ومثّل الاتحاد العراقي لكرة القدم في الاجتماع النائب الأول لرئيس الاتحاد سرمد عبد الإله، ومستشار رئيس الاتحاد للعلاقات الخارجية غيث مهنا، وذلك ضمن فعاليات الأيام الأخيرة من منافسات كأس العالم، التي تسبق المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين إنكلترا وفرنسا.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، خلال اللقاء، أهمية الدور الذي تؤديه كرة القدم في جمع الشعوب وتعزيز قيم الوحدة والسلام، مشيداً بنجاح البطولة، والتعاون الدولي الذي أسهم في تنظيمها.

كما وصف كأس العالم بأنه حدث عالمي يجمع الثقافات ويوحد الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وأشار إنفانتينو، إلى أن النجاح التنظيمي والجماهيري للمونديال يعكس قوة كرة القدم وتأثيرها العالمي، معرباً عن تقديره للاتحادات الوطنية واللاعبين والأساطير الذين أسهموا في تعزيز مكانة اللعبة على المستوى الدولي.