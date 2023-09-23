بحضور الوزير ورئيس الأولمبية.. مشاركة عراقية "كبيرة" بدورة الألعاب الآسيوية

شفق نيوز/ كشف رئيس البعثة العراقية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية سمير الموسوي، أن الدورة بنسختها الـ19 سيتم افتتاحها مساء اليوم السبت بمشاركة عراقية واسعة، فيما ستبدأ الفعاليات الرياضية يوم غد الأحد استمراراً حتى الخامس من الشهر المقبل.

وقال الموسوي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "منافسات الدورة التي يشارك فيها العراق بـ 12 فعالية ستنطلق يوم غدٍ، وهي فعاليات: الملاكمة، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، وستستمر حتى الخميس المقبل".

وأضاف، أن "يوم الجمعة المقبل ستبدأ منافسات ألعاب القوى، تعقبها يوم السبت المقبل فعاليات رفع الأثقال والكوراش والكانوي، ثم تنطلق يوم الأحد الأول من الشهر المقبل منافسات القوس والسهم، على أن تُختتم المشاركة العراقية بفعاليتي الكاراتيه والجوجستو اللتين تنطلقان يوم الخميس الخامس من الشهر المقبل".

وأكد الموسوي ان العراق يشارك في الدورة التي تنظمها الصين للمرة الثالثة في تاريخها، بـ32 رياضياً يتنافسون بـ12 فعالية هي ألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والتجذيف والجوجستو والكوراش والقوس والسهم والملاكمة والكاراتيه والتايكواندو والمبارزة والكانوي".

واشار الى انه "مع زملائه بالمكتب التنفيذي يتابعون بشكل يومي استعدادات الرياضيين للمحفل الآسيوي حيث زاروا اليوم السبت الوحدات التدريبية لمنتخبات الجودو والمبارزة والملاكمة".

ووصل وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي يوم أمس الجمعة الى مدينة "هانزو" وذلك لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية.