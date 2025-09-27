بحضور العراق.. تنفيذية غرب آسيا لكرة القدم تطالب بوقف انتهاكات إسرائيل في غزة

شفق نيوز- بغداد

أجمعت اللجنةُ التنفيذيّة لاتحادِ غرب آسيا لكرةِ القدم، يوم السبت، على ضرورةِ تشكيلِ ضغطٍ عالميٍّ متزايد، واتخاذ خطوات عاجلة لوقفِ الانتهاكاتِ الإسرائيليّة المُستمرة في قطاع غزة وفلسطين، التي طالت مختلفَ مناحي الحياة، بما في ذلك القطاعُ الرياضيّ.

وحضر اجتماع المكتبِ التنفيذيّ للاتحاد، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، وأكد أعضاءُ اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تقومُ به سلطاتُ الاحتلالِ الإسرائيليّ من تضييقٍ ممنهجٍ على الرياضةِ الفلسطينيّة، أدّى إلى شللٍ كاملٍ في النشاطاتِ الرياضيّة داخل الأراضي المُحتلة، لا سيما في قطاعِ غزة، إذ تم تدميرُ المنشآت الرياضيّة بشكلٍ متعمد، ومنع الرياضيين من التنقلِ والمُشاركةِ في البطولاتِ الإقليميّة والدوليّة، في انتهاكٍ صارخٍ للقوانينِ والمواثيقِ الدوليّة ذات الصلة".

وشددت اللجنة بحسب البيان، الذي صدر بعد اجتماعها الـ35 الذي عقد في العاصمةِ الأردنية عمّان، على "أهميةِ توحيدِ الصُفوفِ والجهود الدوليّة، بما في ذلك الاتحاداتُ القاريّة والدوليّة، من أجل التصدي لهذه الممارساتِ العنصريّة، والعمل على حمايةِ حُقوقِ الرياضيين الفلسطينيين، وضمان عودةِ النشاطِ الرياضيّ كجزءٍ لا يتجزأ من الهويةِ الوطنيّة والثقافيّة للشعبِ الفلسطينيّ".

كما دعت إلى "تفعيلِ الأدواتِ القانونيّة والحقوقيّة المُتاحة، والتواصل مع الاتحادِ الدوليّ لكرة القدم، والاتحادُ الأوروبيّ لكرة القدم، لحثهما على اتخاذِ موقفٍ واضحٍ وصارمٍ تجاه هذه الانتهاكات، ومساءلة الجهاتِ المسؤولة عنها".

كما تم التطرقُ، أثناء الاجتماع، إلى توصياتِ اللجنةِ الثلاثية التي شكّلها اتحادُ غرب آسيا لنقلِ مطالباته ومقترحاته إلى الاتحادِ الآسيويّ لكرةِ القدم، والمتضمنة اعتماد بطولات اتحاد غرب آسيا كمحطاتٍ تأهيليةٍ إلى النهائياتِ القارية، والنواحي الإيجابيّة لذلك المقترح على توسيعِ قاعدةِ المُنافسة في البطولاتِ الإقليميّة.

ولفت بيان اللجنة إلى أنه "جرى الاتفاقُ على المُضي بهذا المقترح، والوصول إلى صيغٍ توافقيةٍ بين الاتحاداتِ الأعضاء في غرب آسيا، ثم مع بقيةِ الاتحاداتِ الإقليميّة الأخرى في القارة، قبل نقلِ هذه المطالبات بشكلٍ رسميّ ومتكاملٍ إلى الاتحادِ الآسيويّ".

كما اطلعت اللجنةُ التنفيذيّة على رسالةٍ قدّمها الاتحادُ اليمنيُّ لكرةِ القدم بخُصوصِ الأحداثِ التي رافقت بطولةَ الناشئين الحادية عشرة التي شهدت آنذاك إجراءَ فحوصات للتأكُّدِ من أعمارِ اللاعبين، وفقا للبيان.