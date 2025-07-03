بحضور الدخيل.. جماهير الموصل تزحف إلى عقرة قبل ساعات من "مباراة الحلم"

شفق نيوز - نينوى

قبل ساعات من موعد انطلاق مباراة الحسم، اليوم الخميس، تدفقت جماهير نادي الموصل إلى مدينة عقرة، في مشهد رياضي غير مسبوق، دعماً لفريقهم في المواجهة المصيرية أمام نادي مصافي الجنوب، ضمن ختام الدوري العراقي الممتاز.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن حافلات الجماهير الموصلية بدأت بالتوجه منذ ساعات الصباح الأولى إلى مدينة عقرة، لحضور مباراة نادي الموصل أمام نادي مصافي الجنوب، في الجولة الأخيرة من الدوري العراقي الممتاز.

وأضاف أن المئات من المشجعين وصلوا إلى عقرة قبل نحو سبع ساعات من موعد انطلاق المباراة، حاملين الأعلام والشعارات والأهازيج، وسط أجواء حماسية تعكس عمق الانتماء للنادي وأهمية المباراة المنتظرة.

من جانبه أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، عزمه حضور المباراة المرتقبة بين الفريقين.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز: "سأكون بين الجماهير على مدرجات عقرة لنشارك إن شاء الله فرحة التأهل إلى دوري نجوم العراق مع نادينا وجمهورنا الوفي".

ويتصدر نادي الموصل جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 67 نقطة، ويكفيه الفوز في مباراة اليوم لضمان التأهل بشكل مباشر إلى دوري نجوم العراق، والتتويج كبطل للدوري في ختام موسم مثير يأمل أبناء نينوى أن يُتوَّج بالعودة إلى مصاف الأندية الكبرى.