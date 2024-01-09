بحر العلوم: عملي الحكومي في نفط الوسط لا يتعارض مع عملي الاتحادي

شفق نيوز/ اكد عضو الاتحاد العراقي فراس بحر العلوم، اليوم الثلاثاء، أن عمله الجديد كمستشار لنادي نفط الوسط لا يتعارض مع عمله في الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وقال بحر العلوم في حديث لوكالة شفق نيوز ان "عمله كمستشار لا يعتبر ازدواجية في المناصب ويحق له ممارسته بحيادية".

واضاف ان "تسميته كمستشار لنادي نفط الوسط جاء بايعاز من مدير عام شركة خطوط الانابيب النفطية علي الموسوي الذي أصدر امراً وزارياً بتكليفي للمهمة كوني موظفاً في الوزارة".

واشار الى ان "عملي في الوظيفة الحكومية جانب خاص ولا يندرج ضمن الرياضة او الازدواج بالعمل الرياضي وان الأمر الذي تلقيته من وزارة النفط لابد من تنفيذه من باب عملي الحكومي".

ولفت الى ان "هنالك الكثير من الأسماء المهمة في الوسط الكروي والرياضي يعملون كإداريين في مؤسساتهم الرياضية وكذلك في دوائرهم الحكومية".

وكانت إدارة النادي قررت الاستعانة بـ"عضو الادارة السابق وعضو اتحاد الكرة الحالي فراس بحر العلوم لخبرته المتراكمة في المساهمة بانتشال الفريق من قعر ترتيب فرق دوري النخبة لكرة القدم في الانتقالات الشتوية".