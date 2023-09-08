بحرة سجلها ميسي.. الأرجنتين يشق طريقه نحو مونديال 2026

شفق نيوز / فاز منتخب الأرجنتين، يوم الجمعة، بشق الأنفس على ضيفه الإكوادوري (1-0)، على ملعب مونومنتال، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وواصل النجم ليونيل ميسي تألقه وقاد الأرجنتين إلى الفوز الثمين بتسجيل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 78 من ركلة حرة.

وسيطر منتخب التانجو على مجريات المباراة منذ بدايتها بفضل شراسة ثلاثي خط الوسط ماك أليستر ورودريجو دي بول وإنزو فرنانديز.

وبهذا الفوز، تساوى منتخب الأرجنتين مع كولومبيا التي فازت على فنزويلا (0/1)، بينما تعادل منتخب باراجواي مع بيرو بدون أهداف.