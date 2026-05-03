بحدث تاريخي.. دوري نجوم العراق يُحاكي الخمسة الكبار ويختتم موسمه بجدول زمني أوروبي

من المقرر أن ينتهى دوري نجوم العراق هذا الموسم بالتزامن الكامل مع انتهاء الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي: الدوري الإنكليزي الممتاز، والإيطالي، والإسباني، والألماني، والدوري الفرنسي، في حدث غير مسبوق يعكس مدى التطور الذي يشهده الدوري العراقي على المستوى التنظيمي والاحترافي.

ويأتي هذا الإنجاز في أول موسم يطبق فيه العراق نظام الاحتراف الكامل في كرة القدم، ما ساهم في رفع مستوى التنظيم والمنافسة، وجعل توقيت الدوري يتماشى مع اكبر وابرز الدوريات العالمية، وهذا يعزز مكانة الدوري العراقي على الخارطة الكروية الدولية، ويزيد من فرص نقل اللاعبين والتواصل مع الاندية الاوروبية بشكل أكثر سلاسة واحترافية.

وانطلق دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 يوم 13 أيلول 2025 على أن ينتهي يوم 1 حزيران من العام الحالي.