بحثاً عن منفذ آمن.. تعثر عودة المنتخب العراقي لكرة السلة من لبنان

شفق نيوز- بغداد

ما يزال القسم الثاني من بعثة المنتخب العراقي لكرة السلة عالقاً في لبنان في ظل ظروف صعبة، بانتظار إيجاد وسيلة للعودة إلى بغداد في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد مشاركته في منافسات النافذة الآسيوية الثانية المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال مدير المنتخب رافد عبد الحسين، في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، إن "القسم الثاني من البعثة، والذي يضم رئيس الوفد وعدداً من الإداريين والمعالجين، ما يزال متواجداً في لبنان بانتظار حل مشكلة السفر وتامين طريق آمن للعودة الى العراق".

وأوضح أن "البعثة تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية، على أمل العودة براً إلى العراق عبر منفذ عرعر، وهم حالياً بانتظار الموافقات الرسمية".

وأضاف أن "الفريق كان قد حجز رحلة إلى الأردن، إلا أنهم أُبلغوا لاحقاً بإلغاء الرحلة لأسباب أمنية، كما جرى التقديم على حجز رحلة عبر تركيا، لكن لم تتوفر رحلات حتى الآن".

وأشار إلى أن "البعثة تترقب حالياً هذين الخيارين فقط لتأمين العودة"، مبيناً أن "رئيس نادي دجلة عقيل الجميلي، تكفل بتحمل النفقات المرتفعة للإقامة في الفندق وبقية المتطلبات، الى جانب متابعة أمين سر نادي دجلة أحمد سلمان، الذي كان متواجداً مع البعثة حتى اللحظات الاخيرة قبل عودته، وما يزال على تواصل معهم".

وبين عبد الحسين أن "تكاليف الإقامة ارتفعت بشكل كبير مع تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار القصف في لبنان، الأمر الذي يثير القلق لدى أفراد البعثة في ظل الأوضاع الأمنية المتوتر".